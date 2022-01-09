رياح وأتربة وسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة على شمال البلاد من الساحل الغربى حتى القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية، كما تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.





وأضافت هيئة الأرصاد: من المتوقع أن تصل سرعة الرياح على السواحل الشمالية 25 عقدة والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 عقدة وخاصة فى وقت الظهيرة وما بعدها، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى 3 أمتار. وتابعت: يمتد غطاء سحابى على مصر الوسطى حتى أقصى جنوب البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد شدتها على سيناء وتصل إلى حد السيول هناك.

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