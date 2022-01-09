قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق التعاون الفنى مع ألمانيا

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، الموقع بالقاهرة فى 20 مايو 2021.





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