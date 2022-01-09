منتدى شباب العالم يتعاون مع Bee group لاستخدام أحدث تقنيات التأمين الطبى

جدة - نرمين السيد - وتشتمل خطة التأمين الطبى على تعقيم وتطهير جميع أماكن فعاليات المنتدى فضلا عن المطارات والفنادق وكذلك وسائل النقل، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: التعقيم وتقليل التعامل البشرى وتعزيز مناعة المشاركين. منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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