فرقة «نودولوفو شو» الإفريقية تصل شرم الشيخ للمشاركة فى مسرح شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وصلت فرقة "نودولوفويوث شوا" "Ndolovu Youth choir" الإفريقية الشهيرة من جنوب إفريقيا إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة فى عروض مسرح شباب العالم، وهى فرقة تضم مجموعة من المواهب الشابة الرائعة التى تجمع بين الرقص والغناء فى إطار استعراضى مبهج يعكس العديد من مظاهر السعادة والمرح، حيث تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغانى المشهورة عالميا.





يذكر أن الفرقة قد شاركت ووصلت إلى نهائيات برنامج اكتشاف المواهب الأشهر"America's got Talent".

كما أعادت الفرقة تقديم عديد من الأغانى العالمية بأسلوب فنى جديد ونشرتها على موقع يوتيوب محققة ملايين المشاهدات، واستطاع أعضاء الفرقة الوصول إلى العالمية بالرغم من التحديات الصعبة التى عايشوها.

وكعادة مسرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشاية من مختلف الجنسيات تحت شعار "الفنون لإحياء الإنسانية"، وينطلق المسرح مجددا بعد الظروف العصيبة التى مر بها العالم بعد جائعة كورونا "كوفيد - ۱۹"، ليقدم العديد من المفاجآت والعروض الفنية المتنوعة بين الغناء والرقص ومختلف الفنون عن مسرح شباب العالم.

مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب: تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

وانطلق مسرح شباب العالم فى نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم لعام 2018 وحقق نجاحا غير مسبوق مما دفع بإدارة المنتدى يتكرار التجربة فى النسخة الثانية من مسرح شباب العالم عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة وقدم 44 عرضها، كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية.

وقد تقرر عقده فى نسخته الثالثة لعام 2021، حيث يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية الشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال العروض الفنية والثقافية من منتدى شباب العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، و ارسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.