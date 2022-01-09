/671193/تحرك-جديدة-من-وزارة-التضامن-بشأن-ضحايا-رجل-الأعمال-محمد-الأمين

أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي د.نفين القباج، أنه تم إغلاق دار الأيتام التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين، بعد ورود تقاير تفيد أن عدد من الفتيات تعرضن للتحرش من أحد الموجودون بالدار، مشددة علي إغلاقها علي الفور.

دوت الخليج

وأفادت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج علي مسئوليتي والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، عبر قناة صدي البلد،"أننا تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لهن الفتيات في الدار، وقمنا بإعداد تقارير شاملة عن الوقائع من أجل تقديمها للنائب العام" متابعة أنه تم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن، وجرى تسكينهن في دور رعاية أخرى آمنة، مبينة أن محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر

وقف وكيلة تضامن بني سويف 3 أشهر عن العمل

وكانت قد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إيقاف وكيلة تضامن بني سويف 3 أشهر عن العمل، جاء ذلك على خلفية واقعة دار الأيدي الأمينة والتي قام بتأسيسها رجل الأعمال محمد الأمين، والتي حدثت بها عدد من المخالفات بحق الفتيات الموجودة بالدار.

دار ايتام الايدي الأمينة

هذا وأمرت النيابة العامـة بحبس المتهـم محمـد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهـن فـتـيـات مـجـنـي عليهـن مـن نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهـن بقصـد التعدي عليهن جنسيا، وتحريض أخـرى على ارتكاب تلـك الجريمة، وكـذا هـتـك عرضهـن بالقـوة والتهديد، حال كونـه مـــن سلطة عليه، وتعريضهـن بذلك للخطر له.

وكانت النيابة العامـة قـد تلقت بلاغا من المجلس القـومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشـأن مـا نـشـر بإحـدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هـتـك المتهـم عـرض قتيات مقيمـات بـدار أيتام يمتلكهـا ببـني سويف، الأمر الذي رصدتـه وحـدة الرصد والتحليـل بـإدارة البيـان بمكتب النائـب العـام في ذات التوقيت، فتولت النيابـة العامـة التحقيقات

وكانت النيابة العامـة قـد طلبت تحريات الشرطـة حـول الواقعة، والتي أكدت صحـة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريـات مـجـي عليهـن، فأمرت النيابة العامـة بضبط المتهم الذي ألقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهتـه بما لدى النيابة العامـة مـن أدلـة قبلـه أنـكـر مـا نسـب إليـه مـن اتهامات، وتستمع النيابة العامـة اليـوم لـعـدد مـن الفتيات المجـني عليهـن، وجـار استكمال التحقيقات.