/671209/وفاة-المستشارة-تهانى-الجبالى-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا

توفيت صباح اليوم المستشار الدكتورة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج وفاة المستشارة تهاني الجبالي ولدت المستشارة تهانى محمد الجبالي فى 20 نوفمبر 1950، وتولت منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وتعتبر الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث.

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