/671210/حمدي-الميرغني-يكشف-أسرار-عائلية-في-برنامج-واحد-من-الناس

استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنان حمدي الميرغني، في حلقة مساء أمس السبت 8 يناير، من برنامج واحد من الناس الذي يذاع عبر شبكة قنوات الحياة، وأثناء الحوار قال الفنان عدة تصريحات منها ما كان يذاع لأول مرة، ومنها ما أثار الجدل.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنان حمدي الميرغني في برنامج واحد من الناس

تصريحات حمدي الميرغني في برنامج واحد من الناس

حل بالأمس الفنان حمدي الميرغني أحد نجوم مسرح مصر، ضيفًا على برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، الذي يتم عرضه على قناة الحياة، وصرح عدت تصريحات كالآتي:

- اسم الدلع بتاعي في البت حمادة.

- ليا أربع إخوات وانا الخامس.

- بحب اللغة العربية جدًا، لكن مش شاطر خالص في الرياضيات ومش بطيقها.

- كان نفسي أدخل هندسة وأكون مهندس معماري.

- كل مدرسين الرياضة يعانون من الصلع، وانا ماكنتش عايز أبقى أصلع.

- أبويا كوميديان وهو الذي علمني الإرتجال.

- شاركت في مسرح مصر من 7 سنوات.

- مسرح مصر أختصر علينا مشوار كبير.

- مسرح مصر كان كرت تعريف بينا للجمهور والمخرجين وشركات الإنتاج.

- في كتير من سني موهوبين ومستنين نص فرصة.

- الفضل في الذي انا عليه حاليًا هو ربنا والأستاذ الفنان أشرف عبد الباقي.

- كواليس المسرحيات دايمًا ممتعة، وأحنا بقينا أخوات مش زملاء.

- أستمتعت بالعمل في فيلم ماما حامل، وأصبحنا أصدقاء انا وباقي فريق العمل.

- أتعلمت كتير من الزعيم عادل إمام في مسلسل فالنتينو.

- الزعيم هو الذي رشحني في مسلسل فالنتينو.

- في إنتظار نزول فيلم تماسيح النيل في دور العرض، الذي أنتهيت من تصويره منذ فترة.

- فيلم تماسيح النيل من بطولة: خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، مصطفى خاطر، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة.

ختام برنامج واحد من الناس

ونهى الفنان حمدي الميرغني حواره الشيق مع الإعلامي عمرو الليثي بالكلام عن زوجته ومدى تفاهمهم، وختم عمرو الحوار بالتمني له بكل النجاح والتوفيق في الفترة القادمة ونجاح الفيلم الجديد تماسيح النيل.