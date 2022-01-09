منة شلبي: ممرضتين وضعوا مياة ساخنة على جرح لوالدتي زيزي مصطفى

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خرجت الفنانة منة شلبي عن صمتها عقب تعرض والدتها الفنانة الكبيرة زيزي مصطفى إلى تقيح في الجلد، بسبب خطأ طبي وقعت به ممرضتين أثناء متابعة حالة والدتها في إحدى منتجعات مدينة الجونة.

دوت الخليج ترصد القصة الكاملة لبلاغ منة شلبي ضد ممرضتين

منة شلبي تشتكي ممرضتين.. ما السبب؟

حررت الفنانة منة شلبي مساء أمس السبت الموافق 8 يناير، بلاغًا ضد ممرضتين وذلك بقسم ثاني الغردقة بالبحر الأحمر، تتهمهن فيه بالإهمال الطبي أثناء تمريض والدتها حيث كانا تشرفان على علاجها ورعايتها الطبية خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات بالغردقة.

ممرضتين تحرقان جرح زيزي مصطفى

وقالت منة شلبي في بلاغها بأن الممرضتين اهملا والدتها الفنانة زيزي مصطفى في علاج جرح تعاني منه، وقامتا بتنظيف الجرح باستخدام مياة ساخنة بدلًا من الدافئة وهذا الخطأ آدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه.

فيلم منة شلبي الجديد

تعيش الفنانة منة شلبي حالة انتعاشة سينمائية خلال هذه الفترة، حيث أنها تشارك في بطولة فيلمين وهما من أجل زيكو وفيلم الجريمة، والفيلمين تم عرضهما مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

من أجل زيكو

فيلم "من أجل زيكو" هو من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف سيكونوا اسعاد يونس وشيكو، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر".

الجريمة

أما عن فيلم "الجريمة" فهومن بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولي، ماجد الكدواني، نبيل عيسى محمد الشرنوبى، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، و من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول مجرم خطير يهرب من مصحة للعلاج النفسي، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، وتتشابك هذه الجرائم مع شخصيات هامة.

يشار إلى أن أخر أفلام منة شلبي كام فيلم الإنس والنمس، والذى انطلق في دور العرض يوم 4 أغسطس الماضى، والفيلم من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، وسيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهومن قصة وإخراج شريف عرفة.