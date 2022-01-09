/671215/نائب-رئيس-العاب-دمنهور-الهيكله-الإدارية-والإستثمار-الرياضي-لكرة-القدم-أولويات-المرحلة-المقبلة

أكد الدكتور أحمد حراز؛ نائب رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور؛ ورئيس المكتب التنفيذي للنادى؛ أن النادى مر بمراحل مختلفة أرهقتة ماديا وجلعت منه كيانا غير مستقر لفترات كبيرة, حتى آثرت تلك الأوضاع على الكثيرمن الأنشطة الرياضية والإجتماعية داخل النادى وأهمها نشاط " كرة القدم", ولم يستغل النادى إستثماريا حتى الآن.

وتابع " حراز " أن نادى ألعاب دمنهور مر بالكثير من التخبط الإدارى وعشوائية إتخاذ القرارات, مما آثر على الهيكل الإدارى داخل النادى والذى إنعكس فعليا على الخدمات المقدمة للأعضاء في الفترات السابقة.

نائب رئيس العاب دمنهور: الهيكله الإدارية والإستثمار الرياضي لكرة القدم أولويات المرحلة المقبلة

وأضاف أن مجلس الإدارة الحالى يعكف على إتخاذ الكثير من القرارات الهامة التى ستعمل على تحسين الأوضاع سواءا بالشأن الرياضى أوالخدمى, كما أن تلك القرارات ستعمل على إستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل, وأنه جارى العمل على إحداث ثورة إصلاحية وهيكلية ومراجعة كافة القرارات السابقة, وتطبيق أفكار تتواكب مع تطور المشهد الرياضى فى مصر والإنتقال من الممارسة إلى الإستثمار, مؤكدا على ضمن لاعبين للفريق الأول لكرة القدم لتدعيمة.

تصريحات نادي دمنهور

وأختتم الدكتور أحمد حراز تصريحاتة, بأن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات شاملة وغير تقليدية, ومواجهه الأزمات التى يمر بها أكبر نادى رياضى وإجتماعى بمحافظة البحيرة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن من خلال خطط سريعه وعاجله, لوضع نادينا لما نحلم به.

ضبط مصنعين للمواد الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة

على جانب أخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة ايتاى البارود. أسفرت عن ضبط مصنع البان يقوم بغش الزبدة من السمنة الصناعي رخيصه الثمن وتم التحفظ على ١٦٢ عبوة زنة ١ كجم وعدد من عبوات وكراتين فارغة

مصنع البان يقوم بإنتاج وغش الزبدة وضبط ١٠٠ كجم من المواد الخام والمنتجات النهائية

كما تم طلمبة وقود غير مرخصة وتم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع والكسب الغير مشروع.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين