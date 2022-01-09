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محافظ قنا يشهد بدء الموسم لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى

استهل محافظ قنا زيارته للمصنع بمشاهدة فيلم تسجيلى حول نشأه صناعة السكر فى مصر وتاريخ تأسيس المصنع ومراحل إنتاج السكر ، وتطور الصناعة على مدار السنوات الماضية ، وأعرب " الداودى " عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة لا سيما وان محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪؜ من اجمالى انتاج مصر من السكر داعيا لمواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين مصاف دول العالم و أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات .

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ومن جانبه اوضح المهندس الظافر احمد ان المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى وتنتهى بمصنع السكر ، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ ١٢٥ منذ انشاء المصنع عام ١٨٩٧ ، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ ، كما يجرى حاليا تنفيذ المزيد من أعمال التطوير بمختلف الأقسام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الإنتاج .

وأضاف رئيس مجلس إدارة المصنع أنه تم التعاقد مع ١٦ الف مزارع بمراكز ( نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف ) لتوريد أكثر من مليون و ٢٠٠ الف طن قصب تُنتج حوالى ١٣٠ الف طن سكر .