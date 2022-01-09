جهود وإنجازات حياة كريمة فى ورشة عمل بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وفى البداية قدمت عهود وافى، نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، شرحا وافيا عن لتفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ بدايتها كفكرة من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وتبنى القيادة السياسية للمشروع، وصولا إلى إنجازات المشروع على أرض الواقع الذى يستهدف حاليا ما يقرب من 4500 قرية وتوابعها فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، داعية مختلف دول العالم إلى التعرف على حياة كريمة عن قرب والاسترشاد بها كتجربة رائدة فى المبادرات التنموية.

وفى مستهل كلمتها خلال الورشة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، عن بالغ سعادتها بعودة انعقاد منتدى شباب العالم بعد ظروف جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على الدول، مؤكدة على أن المنتدى هو أكبر تجمع شبابى دولى، ويعد فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات الماضية للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

واستعرضت وزيرة الهجرة، دور المصريين بالخارج ممنيساهمون فى حملة الترويج لأهداف المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وفى ذات السياق حثت الوزيرة كل المصريين على دعم المشروع، مؤكدة على أن المصريين بالخارج جزء فاعل من معادلة التنمية المستدامة فى مصر، مثمنة جهودهم وإخلاصهم للوطن ليصبحوا شريكا فى المشروعات التنموية التى تنطلق فى ربوع المحروسة.

وأضافت إيمان حلمى، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للشئون الاقتصادية، شرحا عن التدخلات الاجتماعية والاقتصادية لوزارة التضامن لدعم مبادرة حياة كريمة عبر مجموعة من البرامج أهمها برنامج الألف يوم الأولى لدعم صحة الأطفال حديثى الولادة، والكشف المبكر عن الإعاقة، وبرنامج اثنين كفاية لتنظيم الاسرة، وبرنامج تكافؤ الفرص التعليمية لتوفير منح دراسية وفصول محو الامية، وغيرها من البرامج التى تبنتها وزارة التضامن.

وأشارت ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بوزارة التخطيط، إلى مساهمة وزارة التخطيط فى المبادرة عن طريق دمج أهداف التنمية المستدامة لحياة كريمة، والعمل على تقليل الفجوات بين المدن والقرى. فيما استعرضتنهى طلعت، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى الارتقاء بحقوق الانسان فى مصر، وبشكل خاص فى القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن دور المبادرة فى تقليل الفجوات بين طبقات المجتمع.

وعرضت مى ياسين، أمين عام فودافون مصر، دور الشركة فى تقديم منظومة متكاملة من التعليم الرقمى، والذييستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لعديد من المدارس خلال أقل من شهر.

وعرض أحمد رزق، نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، حياة كريمة باعتبارها مبادرة تنموية لا تقتصر على جانب واحد من جوانب التنمية، وإنما هى مبادرة متكاملة لإحداث طفرة مجتمعية هائلة تمتد آثارها إلى مكافحة التطرف والإرهاب، نظرا لتأثيرها على تجفيف المنابع البشرية للإرهاب من خلال الإرتقاء بمستوى الفرد وتعزيز قيم الانتماء لديه.

وأضافت إنجى منصور، مديرة مؤسسة بلدنا، أن المبادرة ساهمت فى خلق فريق عظيم من المتطوعين والذى حقق أرقام قياسية فى تقديم المساعدات على كافة القطاعات.

وخلال الورشة تم عرض عدد من التحديات التنموية العالمية، وتوجيه الدعوة للمشاركين باقتراح توصياتللحل يمكن اعتمادها من منتدى شباب العالم، حيث تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات، يقود كل مجموعة شاب أجنبى، وعمل كل فريق على تجميع بيانات التجارب التنموية الدولية، وعرضها على باقى المجموعات، فيما يقوم منسق الورشة بجمع البيانات بشكل مكتوب من المشاركين، فيما وأعلنت المجموعات عدد من التوصياتتجاه التحديات العالمية، والتى سيتم اعتمادها من منتدى شباب العالم.

وفى ختام الورشة، اقترح المشاركون مجموعة من التوصيات العملية لتعميم تجربة حياة كريمة كتجربة تنموية فى عدد من الدول، وكانت أهم تلك التوصيات إعادة هيكلة موارد كل دولة، وحسن إدارة التمويل، والقضاء علىجذور المشكلة من خلال التعاون من أجل الطبيعة، ودعمالتحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى وضع نموذج خاص بكل دولة لقياس مؤشرات التنمية، وأخيرا تشكيل هيئة من الشباب الافريقى لنقل التجربة إلى بلادهم.