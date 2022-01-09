التضامن: تعاون مع مصر الخير لدعم مبادرتى الرئيس «تتلف فى حرير» و«بر أمان»

جدة - نرمين السيد - وشمل بروتوكول التعاون دعم صغار الصيادين من خلال سداد المديونيات المستحقة على الصيادين طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مما يمكن الصيادين من تجديد تراخيصهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا يشمل فقط صيادى شمال سيناء الذين تعرضوا لوقف مزاولتهم للصيد من خلال التصدى للعمليات الإرهابية خلال الأعوام السابقة.

ووقع البرتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، والسيد محمد محسن أمين عام صندوق مؤسسة مصر الخير.

يأتى بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير فى إطار قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز ودمجهم فى سوق العمل الرسمى.

وتسعى الوزارة بشدة إلى تطوير الشراكة وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلى والقطاع الخاص للاستثمار المشترك فى تنمية المواطن والمجتمع ومد شبكات الأمان الاجتماعى لدعم الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشة أسرهم.

ويهدف البروتوكول إلى توفير التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوى والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف فى حرير» خاصة فى شمال سيناء، بالإضافة إلى تشغيل المتدربين بعد الانتهاء من فترة تدريبهم فى بعض مراكز التكوين المهنى التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ووعدت وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة أماكن لتنفيذ التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوى والمنسوجات اليدوية، وكذلك توفير عدد من الأنوال للمستفيدين، وتوفير خامات لصناعة السجاد اليدوى "صوف وقطن"، ومنح مكافات للمتدربين لمدة 6 أشهر.

فى المقابل تلتزم مؤسسة "مصر الخير" بتوفير مدربين على صناعة السجاد والكليم،بالإضافة إلى التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوى والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية فى المحافظات المستهدفة فى مبادرة "تتلف فى حرير"،خاصة محافظة شمال سيناء، والالتزام بمدة التدريب ستة أشهر لإخراج متدربين قادرين على العمل.

ومن جانب آخر طلبت الوزارة من مؤسسة مصر الخير التعاون فى دراسة حالات صيادى شمال سيناء المستحق عليهم متأخرات تأمينية لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للتأكد من أحقيتهم فى سداد المتأخرات التأمينية، وإنهاء المديونيات والقضايا المرفوعة عليهم حتى يتسنى لهم تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير عضو مجلس الأمناء، أن مؤسسة مصر الخير تولى اهتماما كبيرا بالعمل على توفير فرص العمل للمحتاجين وكذلك التدريب على العمل من خلال البرامج التدريبية المختلفة.

وقال محجوب إن مؤسسة مصر الخير تركز جيدا على توفير فرص العمل للأسر المستحقة من خلال تدريبهم وثقلهم بالقدرات والمهارات المختلفة اللازمة لذلك.

وأوضح الدكتور محجوب أن "مصر الخير" تشارك بقوة فى المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الكثير من فرص العمل فمثلا نبنى مصانع الملابس فى محافظة المنيا ويتم التنسيق فى ادارتها مع القطاع الخاص لشركات تصدير الملابس الجاهزة للخارج فإذا كان يعمل فى المصنع الواحد 1000 عامل وقمنا بإنشاء 3 مصانع نكون بذلك قد وفرنا 3 آلاف فرصة عمل ودعم اقتصادى للاسر.