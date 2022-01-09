توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط، بداية من اليوم، وحتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط وببحيرة البرلس.





وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة. كما وجه محافظ كفر الشيخ بمواصلة جهود رؤساء المدن، ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط فى حينه، مشدداً على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والرى والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

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