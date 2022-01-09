الحكومة تنفى إقرار تخفيض للحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة...

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار تخفيض للحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار تخفيض للحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة، وأنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن، مُشددةً على أنه لم يتم اعتماد أي تخفيض للحدود الدنيا بالمرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة، حيث أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقدم للقبول بتنسيق تلك المرحلة، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة بالعام الجامعي الحالي 2021/2022، عقب انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، مع إتاحتها بشكل رسمي على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي: "tansik.egypt.gov.eg"، على أن يكون التنسيق بتلك المرحلة وفق النظام الإلكتروني الموحد، وعلى الأماكن الشاغرة بكل كليات الجامعات الخاصة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، 4 مراحل لعملية تنسيق القبول بالجامعات، حيث بدأت المرحلة الأولى عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، وبدأت المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها، أما المرحلة الثالثة، فتبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات، والمرحلة الرابعة، يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة على أي أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

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