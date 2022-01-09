وصول فرقة ”نودولوفو” الإفريقية الشهيرة لمطار شرم الشيخ للمشاركة في عروض مسرح...

وصلت فرقة "نودولوفو Ndolovu" الإفريقية الشهيرة من جنوب أفريقيا لمطار شرم الشيخ؛ للمشاركة في عروض مسرح شباب العالم، وهي فرقة تضم مجموعة من المواهب الشابة الرائعة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضي مبهج يعكس العديد من مظاهر السعادة والمرح، حيث تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميا.

يذكر أن الفرقة قد شاركت ووصلت لنهائيات برنامج اكتشاف المواهب الأشهر AMERICA's GOT Talent، كما أعادت الفرقة تقديم عديد من الأغاني العالمية بأسلوب فني جديد ونشرتها على موقع يوتيوب محققة ملايين المشاهدات، واستطاع أعضاء الفرقة الوصول إلى العالمية بالرغم من التحديات الصعبة التي عايشوها.

وكعادة مسرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشابة من مختلف الجنسيات تحت شعار "الفنون لإحياء الإنسانية"، وينطلق المسرح مجددا بعد الظروف العصيبة التي مر بها العالم بعد جائحة كورونا ليقدم العديد من المفاجآت والعروض الفنية المتنوعة بين الغناء والرفص ومختلف الفنون.

ويعد مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب، تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، انطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم 2018 وحقق نجاحا غير مسبوق مما دفع إدارة المنتدى لتكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم 2019 وعلى مدار يومين ضم مسرح شباب العالم 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة وقدم 44 عرضا.

كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية، وقد تقرر عقده في نسخته الثالثة لعام 2021، حيث يعد مسرح شباب الالم بمثابة منصة إبداعية لشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال العروض الفنية والثقافية.