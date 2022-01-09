القوات المسلحة تفتتح فندق القوات المسلحة بشرم الشيخ ” جويل ” بعد...

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواصلة منظومة التطوير والتحديث لمختلف المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم خدمة متميزة للضباط وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين فضلاً عن توفير خدمات إجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية متميزة بتلك المنشآت ، قامت القوات المسلحة بإفتتاح فندق القوات المسلحة بشرم الشيخ "جويل " وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل للفندق من خلال إتباع معايير الجودة العالمية فى مجال الفندقة ، حيث روعى فى عملية التطوير إستخدام أحدث التصميمات الهندسية العالمية وتجهيز الفندق بكافة الخدمات المتطورة ومراعاة كافة مظاهر التناسق الجمالى والإبداعى بما يلقى إعجاب كافة المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء . يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القوات المسلحة لأبنائها بما يسهم فى رفع الروح المعنوية وتقديم كافة الخدمات اللائقة بهم وبأسرهم . حضر مراسم الإفتتاح محافظ جنوب سيناء وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة .

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