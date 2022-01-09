منتدى شباب العالم.. ورشة عمل عن مستقبل التكنولجيا والتحول الرقمي ما بعد...

عُقدت ورشة عمل بعنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال العمل التكنولوجي ورواد المجال على المستويين العلمي والمعملي، حيث جرى مناقشة عدة موضوعات حول استغلال وسائل التكنولوجيا المختلفة في مجالات الحياة اليومية لمواجهة التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وفي مستهل كلمة المتحدثين، أعربت د.يمني عبد الله، مدرس مساعد بإحدى الجامعات الألمانية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا التصوير الحراري، عن بالغ سعادتها بعودة منتدى شباب العالم إلى الانعقاد بعد ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الدول، مستعرضة دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات وحل المشكلات في مختلف أنشطة الحياة اليومية ، ومجالات العمل المختلفة مثل مجال الصحة والصناعة والزراعة والأمن وغيرها.

وقدم براين بوسير، رائد أعمال في مجال إنترنت الأشياء IOT من دولة كينيا، شرحًا حول أهمية تطبيقات التكنولوجيا في مجال الزراعة، حيث استعرض تجربته في إنشاء تطبيق لتحسين الإنتاج الزراعي عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعرفة خواص التربة، وتحديد الأوقات المناسبة للري وكمية المياه المطلوبة، وتحديد أنسب أنواع الأسمدة لتحقيق الفاعلية الناجعة لاستخدام الموارد المتاحة، خاصةً مياه الري مما يحقق تعظيم الإنتاج وجودته.

وأضاف د. عماد نجيب، المتخصص مجال في تحسين الاستشعار، إلى أن كل التكنولوجيا الآن تعتمد على حجم هائل من سلاسل البيانات، وفي المقابل توجد عدد تحديات أخرى مرتبطة بتضخم البيانات وخصوصيتها وأمنها.

وخلال الورشة شارك الحضور عبر التوزيع إلى مجمواعت في عدد من الأنشطة التفاعلية، التي شملت اختيار تحدى محدد يواجه بلدانهم، واقترح أفكار لحلول تكنولجيا مبتكرة لمواجهته هذه التحديات، مع وضع خطة للتنفيذ ومراقبة التقدم المحرز في تحقيق النتائج.

وفي الختام أجمع المتحدثون على أن جميع مكونات النظام البيئة الرقمي مهمة جدًا بالنسبة للاقتصاديات النامية، وخصوصا في دول القارة الأفريقية، وبالتالي أهمية إدراك أن التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الناجح ستؤدي إلى أرباح في العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من استخدام الموارد المتاحة وتعظيم الإنتاج.