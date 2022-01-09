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يترقب عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الجماهير المصرية مواجهات المنتخب الوطني في بطولة الإمم الإفريقية المقامة فى الكاميرون، و التي ستنتطلق اليوم الإحد بلقاء المنتخب صاحب الأرض أمام نظيرة بوركينا فاسو في لقاء قوى بإفتتاح البطولة.

ويرصد تحيا مصر جدول مواعيد مباريات كأس امم افريقيا اليوم والقنوات الناقلة:

جدول مواعيد مباريات كأس امم افريقيا اليوم والقنوات الناقلة

الكاميرون ضد نظيرة بوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max .

إثيوبيا ضد فريق الرأس الأخضر في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي قنوات beIN Sports HD 1 Max.

السنغال ضد منتخب زيمبابوي والتي من المقرر إقامتها غداً في تمام الساعة الثالثة عصراً.

تقام مباراة المغرب ضد نظيرة غانا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً غداً الإثنين.

غينيا ضد منتخب مالاوي، والتي من المقرر إقامتها غداً الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً.

جزر القمر ضد نظيرة منتخب الجابون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً غداً.

نيجيريا ضد مصر الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مباراة مصر ضد غينيا بيساو الساعة 9 مساءً يوم 15 يناير 2022

مصر ضد السودان الساعة 9 مساءً، يوم 19 يناير 2022.

معلقين المباريات في أمم إفريقيا

وجاءت كالأتي: أحمد الطيب معلقاً على مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، في اللقاء الأول للفراعنة بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

جواد بده (المغرب x غانا)

حفيظ دراجي (الجزائر x سيراليون)

احمد الطيب (نيجيريا x مصر)

سوار الذهب (السودان x غينيا بيساو)

عصام الشوالي (تونس x مالي)

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.

منتخب السنغال

ويعد منتخب السنغال أعلى قيمة تسويقية بين جميع المنتخبات المشاركة في كأس الأمم، بينما جاء الفراعنة مركز متأخر نوعاً ما بين المنتخبات الأعلى في القيمة التسويقية.