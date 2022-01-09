/671221/منظمة-حقوقية-تتهم-رجل-الأعمال-محمد-الأمين-ببيع-القاصرات-إلى-أثرياء-عرب

طالبت منظمة العدل والتنمية، النيابة العامة بالتحقيق حول شبهات تتعلق بتأجير رجل الأعمال محمد الأمين للقاصرات اليتيمات بدار الأيتام التى يمتلكها، لأثرياء عرب بشاليهات الساحل الشمالي أو بعض الفنادق.

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هذا وأشاد المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، بسرعة تحرك النيابة العامة في القضية وإلقاء القبض على رجل الأعمال وحبسه على ذمة التحقيقات، ماطالبًا في الوقت نفسه النائب العام بالتحقيق في شبهات تأجير "الأمين" القاصرات لبعض الأثرياء داخل الشاليهات التى يمتلكها بالساحل الشمالي أو ببعض الفنادق التى يقصدها أثرياء عرب.

ودعت المنظمة بسرعة محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين ومصادرة أمواله وممتلكاته وتخصيصها لدور رعاية الأيتام نظرًا للمارسات الجنسية الشنيعة التي ارتكبها ضد القاصرات.

أصل الحكاية فى أزمة رجل الأعمال محمد الأمين

وكانت النيابة العامة أمرت، أمس السبت، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، موجهة إليه تهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصرات نزيلات في دار أيتام مملوكه له، وأسسها في محافظة بني سويف، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه مساء أمس الأول الجمعة، ومن المقرر أن ينظر قاضي المعارضات محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس "الأمين" في ذات القضية لحين استكمال التحقيقات.

من هو رجل الأعمال محمد الأمين

ويُعد محمد الأمين، من أقطاب رجال الأعمال في مصر، حيث بدأ في شركة مقاولات تصنع إكسسوارات الحمامات، والمرافق المختلفة، وعمل لفترة طويلة في الكويت، قبل أن يعمل في مصر من خلال شركة استصلاح زراعي، ونال الأمين شهرته الكبيرة من خلال تأسيسه مجموعة قنوات "سي بي سي" وجريدة الوطن.