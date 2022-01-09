/671228/بعد-الحديث-عنها-بمواقع-التواصل-الإجتماعى-أول-تحرك-برلماني-بشأن-إزالة-بلوكات-مدينة-نصر

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، موجه إلى كل من؛ رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيسة حي شرق القاهرة، وذلك بشأن ما يتم تداوله بخصوص مخطط إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر.

دوت الخليج

وقالت النائبة في طلب الإحاطة المقدم، إنه في خلال الأيام الماضية تداولت أخبار عن نية محافظة القاهرة بإزالة بلوكات الحي السادس بمدينة نصر، بالإضافة للقاء تم بين الأهالي ونائب المحافظ لشرق القاهرة، تم فيه عرض بعض البدائل على سكان المنطقة، ولكن بدون أي خطوات رسمية حتى الآن، واصفة الأمر بأنه مثير للدهشة والتعجب، على حد وصف الطلب.

تطوير العشوائيات :

وأضافت عضو مجلس النواب :"نحن هنا أمام تحول من نوع آخر وهو التحول من مرحلة تطوير العشوائيات إلى مرحلة إزالة أحياء بأكملها، دون أي إطار معياري تم الاتفاق عليه تحت مسمى التطوير".

وتابعت النائبة :"منطقة بلوكات الحي السادس والحي السابع هي مناطق مخططة ومنظمة أنشأت في عهد الرئيس جمال عبدالناسر، وهي منطقة مصممة على أنماط سوفيتية كمساكن شعبية، مساحات المباني والفراغات بينها قياسية بل أن هناك مساحات خضراء مفترضة والحد الأقصى للارتفاع خمسة أدوار".

وأكدت النائبة في طلبها على أن هذه المناطق تعد أفضل تخطيطًا من معظم مناطق القاهرة، وإذا تم اعتبارها غير مخططة فمن باب أولى أن يتم إزالة كل أحياء معظم محافظات مصر، حسب تعبيرها.