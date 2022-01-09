/671229/أوبريت-الإمارات-ملتقى-العالم-يبهر-الجمهور-في-افتتاح-كأس-السوبر-الإماراتي

استطاع أوبرير الإمارات ملتقى العالم الذي يقدمه مجموعة من النجوم بينهم الفنان الإماراتي فيصل الجاسم والمطربة المغربية أسماء لمنور أن يبهران الجمهور في حفل افتتاح كأس السوبر، حيث تفاعل الحضور في استاد هزاع بن زايد قبل مباراة فريقي الجزيرة وشباب الأهلي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقديم أوبريت الإمارات ملتقى العالم

أوبريت الإمارات ملتقى العالم

قدما فيصل الجاسم وأسماء لمنور أوبريت الإمارات ملتقى العالم، الذي حمل رسالة معبرة وهو من تأليف الشاعر علي الخوار وألحان سيف فاضل وتوزيع مهند خضر، وحمل الأوبريت اللغتين العربية والإنجليزية، ومن انتاج رابطة المحترفين الإماراتية.

فيصل الجاسم يتحدث عن أوبريت الإمارات ملتقى العالم

وقال الفنان فيصل الجاسم أنه سعيد بتقديم هذه الرسالة الإنسانية الرياضية التي تحمل اسم دولته الإمارات وشعارها بالمحبة والسلام، وتحدث عن أوبريت الإمارات ملتقى العالم، وقال: "دائما ما تحتضن الإمارات بالحب والتسامح والتعايش والأمان قلوب كل شعوب العالم الذين يشعرون بالامتنان لرسالة السلام والمحبة التي تبثها الدولة إلى كل بقاع العالم، وهذا أمر يبث في قلوبنا الأمن والتعايش بأمان مع كل من يقيم معنا في دولتنا الغالية".

وأعرب فيصل الجاسم عن سعادته بالتعاون مع الفنانة أسماء لمنور، وقال: "تشرفت بمشاركة الفنانة أسماء لمنور هذا الأوبريت الرائع، الذي حمل رسالة إنسانية بحته، والغناء من اشعار شاعر الوطن الأخ والصديق الشاعر علي الخوار والملحن سيف فاضل"، شاكراً رابطة المحترفين الإماراتية على دعوته للمشاركة في هذا الحدث السوبر.

أعمال فيصل الجاسم الجديدة

يشار إلى أن الفنان فيصل الجاسم يستعد لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية المنفردة، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنها أعمال عاطفية تجسد معاني جميلة في الحب والعشق.

أغاني فيصل الجاسم

ويعد الفنان فيصل الجاسم من الفنانين الذين لهم مجموعة من الأغاني التي احبها الجمهور الخليجي، ومنها أغنية لا تعاند، أغنية فرقاك، أغنية موتو قهر، أغنية ليتني عرفتك، أغنية يا حمايم، أغنية خبروه، أغنية يشهد الله، أغنية الدنيا دروس، أغنية يا خسارة، أغنية القلب شخباره، أغنية ليش تتعمد، أغنية مابا، أغنية العلم ميثاق، أغنية خطاف القلوب، أغنية الريم، أغنية حبيبتي أبو ظبي، أغنية مطلوبة.