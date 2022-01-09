شرم الشيخ.. مدينة المنتدى ذات السمعة العالمية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شرم الشيخ، المدينة الساحرة، مدينة السلام، التى أصبحت الواجهة الاستثنائية فى العالم والتى احتضنت منتدى شباب العالم لأربع دورات، وأصبحت واحدة من أكثر المدن السياحية التى يقصدها السائحون من كل دول العالم بهدف الترفيه ومتابعة الأحداث الدولية التى تستضيفها مصر.





وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومحمد الشاذلى تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شرم الشيخ مدينة المنتدى ذات السمعة العالمية".

ويعتبر العالم مدينة شرم الشيخ، مقصدا متميزا وحلما لكل من يرغب فى زيارة مصر، بسبب تميز موقعها الاستراتيجى ومياهها النقية الصافية التى تجلب محبى الغوص بتنوعها البيئى الذى يزيدها جمالا بالإضافة إلى طقسها المعتدل وكثره الأماكن الأثرية الشاهدة على الحضارة والتراث والإرث الثقافى المصرى.

وتعتبر مدينة شرم الشيخ منطقة جذب للسياحة فى مصر لأنها تحتوى على مناطق سياحية كثيرة، وتتنوع معالمها الأثرية والترفيهية والطبيعية، وأطلق العالم عليها مدينة السلام نتيجة لتميزها فى إقامة عدد من المؤتمرات والقمم العالمية، خصوصا فى السنوات القليلة الماضية، والتى كانت شاهدة على استضافة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم أعوام 2017، 2018،2019.

ونظمت شرم الشيخ مؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى والتى استقبلت فيه ما يقرب من 800 مشارك من 95 دولة حول العالم ناقشوا خلالها سياسات الشمول المالى بالإضافة إلى مكافحة مؤتمر الفساد فى العالم الذى دعت مصر إلى عقده وكان شاهدا على عقد فاعليات وطنية وعالمية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا الذى انعقد لتعزيز وتحفيز الاستثمار فى قارة أفريقيا، ومنتدى الصناعة المصرفية.