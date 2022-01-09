منتدى شباب العالم يكشف تفاصيل منطقة الابتكار والإبداع FREEDOM.E

جدة - نرمين السيد - انطلقت ساحة الابتكار والإبداع "Freedom.e"، وفتحت أبوابها أمام المشاركين فى منتدى شباب العالم فى نسخته الحالية، تحت شعار العودة معا "Back Together"، وتستمر الفعالية على مدار أيام انعقاد المنتدى، حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن، فضلا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة.





ساحة التفاعل والترفيه

وتهتم منطقة "Freedom.e" بالأنشطة التفاعلية التى تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بتقنيات تكنولوجية مختلفة، وزيارة المتحف التفاعلى الذى يضم عددا من الشخصيات التاريخية التى يدور بينها حوار خيالى، مثل كوكب الشرق "أم كلثوم"، والملاكم العالمى "محمد على كلاى"، وعالم الفيزياء "نيوتن"، والملكة المصرية "نفرتارى"، ورائد الفضاء "نيل أرمسترونج"، وأول امرأة تقود طائرة "إيميليا إيرهارت"، فضلا عن استخدام المشاركين لتكنولوجيا الواقع الافتراضى لزيارة واكتشاف عدد من المدن المصرية، كما تقدم عديد من العروض الموسيقية الراقصة الخاصة بفرقة النوبة وفرقة الطبول، وعروض الرقص الفجائية "Flash Mob".

مسرح "Freedom.e"

يمنح "مسرح فريدوم" فرصة للشباب الموهوب لإلقاء الكلمات والحديث عن القضايا والموضوعات التى يناقشها المنتدى. فضلا عن إتاحة الفرصة لعدد من المواهب الشابة من مختلف دول العالم لتقديم عروض فنية وموسيقية متنوعة.

المنطقة صديقة البيئة

يعرض أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب عددا من المنتجات صديقة البيئة والمحققة لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم عروض لبعض الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا، كما توفر ساحة الابتكار والإبداع تدريب للشباب على تصنيع المنتجات صديقة البيئة والمعاد تدويرها.

حزمة من الإجراءات الاحترازية

تحرص إدارة المنتدى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بتقنيات غير مسبوقة للوقاية من فيروس كورونا فى منطقة "Freedom.e"، ويتضمن ذلك استخدام تكنولوجيا مبتكرة لرصد أعداد الحضور بحيث لا تتخطى الكثافة 500 شاب داخل الساحة، كما يجرى التعقيم المستمر لكل الأدوات المستخدمة، ويلزم الحضور بارتداء الأقنعة الطبية عبر آلة تصنع كمامات مطبوع عليها ابتسامة الشخص بعد تصويره لإضفاء أجواء من البهجة والمرح.