الحكومة: لا صحة لتخفيض حد القبول بالجامعات الخاصة لطلاب المرحلة الثالثة

جدة - نرمين السيد - انتشرت فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إقرار تخفيض للحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار تخفيض للحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة، وأنه لم يتم إصدار أى قرار بهذا الشأن.

وشددت على أنه لم يتم اعتماد أى تخفيض للحدود الدنيا بالمرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة، حيث أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقدم للقبول بتنسيق تلك المرحلة، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة بالعام الجامعى الحالى 2021/2022، عقب انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وذلك قبل بداية الفصل الدراسى الثاني، مع إتاحتها بشكل رسمى على موقع التنسيق الإلكترونى عبر الرابط التالي: "tansik.egypt.gov.eg"، على أن يكون التنسيق بتلك المرحلة وفق النظام الإلكترونى الموحد، وعلى الأماكن الشاغرة بكل كليات الجامعات الخاصة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، 4 مراحل لعملية تنسيق القبول بالجامعات، حيث بدأت المرحلة الأولى عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، وبدأت المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها، أما المرحلة الثالثة، فتبدأ قبل بداية الفصل الدراسى الثاني، وذلك على إجمالى الأماكن الشاغرة بكل الجامعات، والمرحلة الرابعة، يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة على أى أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).