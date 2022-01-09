افتتاح فندق القوات المسلحة بشرم الشيخ بعد تطويره (صور)

جدة - نرمين السيد - وتمت مراعاة استخدام أحدث التصميمات الهندسية العالمية فى عملية التطوير، وتجهيز الفندق بكل الخدمات المتطورة ومراعاة كل مظاهر التناسق الجمالى والإبداعى بما يلقى إعجاب جميع المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء. يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القوات المسلحة لأبنائها بما يسهم فى رفع الروح المعنوية وتقديم كل الخدمات اللائقة بهم وبأسرهم، وكذا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواصلة منظومة التطوير والتحديث لمختلف المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة بكل محافظات الجمهورية، وتقديم خدمة متميزة للضباط وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين فضلاً عن توفير خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية متميزة بتلك المنشآت. حضر مراسم الافتتاح محافظ جنوب سيناء وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

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