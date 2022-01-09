خلية نحل من الشباب المتطوعين.. تقوم على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم

يشارك في إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادي، من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب. وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العام على المشاركة في الرعاية الرسمية لمنتدى شباب العالم، حيث يغطى الرعاة الرسميون كافة نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مادية، كما تسعى عدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء لمنتدى شباب العالم.

هذا وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وتتولى إدارة منتدى شباب العالم والفرق المنظمةالتابعة لها عديد من المسئوليات والمهام، والتي تتنوع ما بين التنظيم، والتسجيل، والعمليات وإدارة الأزمات، والمحتوى، والإنتاج الفني، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات.

تتولى الفرق المنظمة لمنتدى شباب العالم عديد من المهام، تتضمن قيام فريق متخصص بإدارة خطط العمليات اللوجستية والتنظيمية، وإدارة الأزمات والمواقف الطارئة، وإدارة الخدمات ومراقبة الجودة، وحجز الطيران، وإدارة شبكة التحركات والانتقالات، والإقامة في الفنادق.

كما تعمل الفرق المنظمة على وضع وتحديث نظام التسجيل والموقع الإلكتروني، وفحص طلبات المشاركة في المنتدى، والرد على الاستفسارات وحل المشكلات، هذا بالإضافة إلى إعداد محتوى ورش وجلسات المنتدى، وإعداد الأوراق البحثية ومذكرات المعلومات، فضلًا عن إنتاج مجموعة من الأفلام عن المنتدى، وإصدار الأخبار والبيانات الصحفية.

فيما تجهز فرق المنتدى الفعاليات التي تشمل Startup Vein، وINSPIRE.D، وFreedoom.e ، والنصب التذكاري لإحياء الإنسانية؛ إلى جانب تنظيم عرض فني بمشاركة عارضين من مختلف الجنسيات في مسرح شباب العالم، وإعداد نموذج مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بكل تفاصيله الموضوعية والإجرائية.