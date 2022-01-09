تكثيف الاستعدادات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم غدا - الإثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها كثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.

..فى مطار القاهرة الدولى كثفت شـركة ميناء القـاهرة الجوى من استعداداتها بالتنسيق مع مختلف الشركات والجهات المعنية وشكلت فرق عمل من العلاقات العامة على مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة القادمة من مختلف دول العالم إلى مطار القاهرة ثم إنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ بالتنسيق مع شركة مصر للطيران حيث تم تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات وفود المنتدى وتجهيز صالونات للضيافة فى صالات الوصول الدولى والسفر الداخلى مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية .

وقد حددت شركة ميناء القاهرة الجوى مسارات خاصة داخل صالات المطار للوفود المشاركة وتم وضع اللافتات واللوجو الخاص بالمؤتمر وتشغيل شاشات عرض داخل جميع صالات السفر والوصول بالمطار للترويج للمنتدى وفعالياته طوال فترة انعقاده

.. من جانبها تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدي شباب العالم 80 رحلة من مطار القاهرة إلي مطار شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير الحالي بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية كما انتهت الشركة الوطنية من تجهيز الجناح الدعائي المخصص لها داخل قاعة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ والذى تقدم من خلاله مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بالخدمات المختلفة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريها حول العالم

كما تقوم فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران بالتنسيق مع كافة شركات وزارة الطيران والجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة "الكرنك" ، وتم وضع شعار المنتدى علي متن جميع طائرات الشركة ومقاعد الطائرات على الرحلات الدولية والداخلية ومعدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية للترويج للحدث الكبير على أرض مصر

..وفى مطار شرم الشيخ الذى تجمل لاستقبال ضيوف المنتدى من خلال لافتات وشعارات المنتدى فى صالات السفر والوصول تم تشكيل فرق عمل من الشركة المصرية للمطارات بالتنسيق مع مختلف الشركات على مدار 24 ساعة لإنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة فى المنتدى ومتابعة انتظام حركة التشغيل كما تم تخصيص 4 كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين في المنتدى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .