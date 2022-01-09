المجلس القومي للمرأة تنعى بخالص الحزن والآسى المستشارة تهانى الجبالى

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى القاضية العظيمة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة سابقا ، والتى وافتها المنية اليوم متأثرة باصابتها بفيروس كورونا . وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة القاضية الجليلة تهاني الجبالي ، قائلة:" فقدت مصر اليوم رمزا عظيما من رموز القضاء المصرى ، وأول قاضية مصرية وصاحبة اعلى منصب قضائى وصلت اليه المراة المصرية هى السيدة العظيمة المناضلة القاضية تهاني الجبالي التى رحلت عن عالمنا تاركة تاريخ حافل ومشرف من النضال دفاعا عن الوطن وعن قضايا المرأة العربية والمصرية ، ولن ينسى التاريخ مواقفها ونضالها ضد الإرهاب " ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون

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