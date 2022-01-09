مباراة مصر ونيجيريا.. تعرف على موعد المباراة الأولى لمنتخب الفراعنة في أمم أفريقيا

يفتتح منتخب مصر منافساته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بعد غد الثلاثاء، ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو بالإضافة إلى السودان.

موعد مباراة مصر فى افتتاح امم افريقيا

ويقص منتخب مصر شريط منافساته فى البطولة بمواجهة نيجيريا في أولى مبارياته ببطولة أمم افريقيا يوم 11 يناير، بالمباراة التي تقام بملعب رومدى أدحيا، على أن تكون المواجهة الثانية أمام غينيا بيساو يوم 15 من نفس الشهر .

محمد صلاح يتفوق على 14 منتخبا في أمم افريقيا

ويتفوق الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى على 14 منتخبا فى أمم أفريقيا من الناحية التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح نحو 100 مليون يورو، ما جعله يتفوق على العديد من المنتخبات المشاركة فى البطولة بسبب ضعف قيمتهم التسويقية مقارنة بمحمد صلاح.

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، 26 لاعبا فى قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، و فى الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفى الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.