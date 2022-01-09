انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل حادث الطور المروع تصادم ميكروباص وأوتوبيس 16 حالة وفاة و 18 إصابة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بمدينة الطور بمحفظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة 16 شخصا وإصابة 18 شخصا، وفقا لما أعلنه حسام شاهين المتحدث الرسمي عن وزارة الصحة والسكان بخصوص هذا الحادث المروع إثر اصطدام أتوبيس سياحي مع سيارة ميكروباص صباح السبت 8 يناير.

الدفع بعدد 13 سيارة إسعاف لمكان الحادث

وفي سياق متصل قامت هيئة الإسعاف بالدفع بعد 13 سيارة إسعاف هرولت إلى مكان الحادث فورا بعد الإبلاغ عن مكان وقوع الحادثة، تم نقل المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بالطور بسيناء، وكذلك مستشفى أبورديس المركزي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح قطعية، وارتجاج بالمخ، ويتم إعطاء المصابين العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حتى تتحسن حالتهم الصحية وتتماثل للشفاء.

وفاة 16 شخصا ونقلهم لمستشفى الطور العام

وفي سياق متصل تم نقل جثمان المتوفين إلى مستشفى الطور العام وعددهم 16 ضحية، وتم رفع حالات الطوارئ الطبية بمستشفيات السويس وجنوب سيناء، وتجهيز الفرق الطبية بأقسام الطوارئ لإستقبال الحالات، وتوافر الأدوية اللازمة من مستلزمات طبية وأكياس دم وبلازما، لتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين.

مباشرة النيابة لمكان الحادث

من جانب آخر توجه فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادثة بالطريق الساحلي بمدينة الطور بسيناء بعد إخطارها صباح اليوم السبت 8 يناير بوقع اصطدام بين أوتوبيس وسيارة ميكروباص، نتج عنه وفاة 14 شخصا مستقلين سيارة الميكروباص، وشخصين من مستقلي الأوتوبيس، وإصابة 17 شخصا آخر، وتم الإنتقال لموقع الحادث للمعاينة لجثامين المتوفين، وتوجيه الأسئلة للمصابين، واستكمال التحقيقات في هذا الشأن.