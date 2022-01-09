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أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاحد، جولة تفقدية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخلها، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

رافق محافظ بورسعيد خلال جولته التفقدية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول إدارة ومنظومة العمل داخل الشبكة وكيفية التواصل السريع مع مختلف الجهات لسرعة احتواء الأزمات فى أسرع وقت، وذلك بعد أن شهدت الشبكة أعمال تطوير على أعلى مستوى وأصبحت نموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية.

الهدف منها

جدير بالذكر أنه تهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.

وتعد هذه الحولة احدى جولات مخافظ بورسعيد التفقدية منذ صباح اليوم لمتابعة سير العملية داخل مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة حيث تفقد مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين لمتابعة سير الامتحانات العملية بها.

وتابع محافظ بورسعيد الإجراءات التى اتخذتها المدرسة لتحقيق انتظام سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب، مطلعا على الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، مشددا على استمرار توفير كافة سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان .