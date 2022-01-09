/671226/الأولمبية-تعتمد-فوز-العامري-فاروق-بمنصب-نائب-رئيس-الأهلي

أصدرت اليوم الأحد، اللجنة الأولمبية قراراً باعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بالتزكية، وذلك بعد طلب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمرتء وتقديم تظلم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

العامري فاروق

وتواجد العامري فاروق على منصب نائب الرئيس منفرداً ولم يتواجد أي مرشح أخر في هذا المنصب، وكان لابد ان يتم الحصول على 25% من أعداد الناخبين.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي برئاسة المستشار أحمد عوض، بحصول العامري فاروق على 25% من أعداد المصوتين.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي من فروع مدينة نصر والشيخ زايد وأكتوبر، وتم توفير عدد كبير من الأتوبيسات من أجل نقل الأعضاء بسلاسة شديدة.

محمود الخطيب

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 بفوز محمود الخطيب باكتساح كامل على منافسة خالد سليمان أبو العلا.

وحصد محمود الخطيب عدد 19307 صوتا، مقابل 2820 صوتا لخالد سليمان أبو العلا.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي أن أعداد الحضور كان 22454 عضواً، وكانت الأصوات الصحيحة 22000، بينما كانت الأصوات الباطلة 2820

وكان العامري فاروق العامري قد ضمن مقعد النائب بالحصول على 25% من أعداد الحاضرين للتصويت، وكانت المنافسة شرسة على منصب أمين الصندوق وفاز خالد مرتجي بهذا المنصب بصعوبة شديدة.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏