مواقفها الوطنية لا تُنسى.. رئيس مجلس الشيوخ ينعي المستشارة تهاني الجبالي

/671230/مواقفها-الوطنية-لا-تنسى-رئيس-مجلس-الشيوخ ينعي المستشارة-تهاني-الجبالي

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدًا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى.

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وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المستشارة تهاني الجبالي، اثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية، وهو ما أهلها لتكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث، وتدرجت لأعلى منصب قضائي تحتله المرأة في مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

معاناة “الجبالي” مع “كورونا” :

هذا وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وذلك قبل أن يشتد عليها المرض ويتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة؛ لتصعد روحها إلى بارئها في الساعات الأولى من صباح اليوم، راحلة عن عالمنا بعد صراع مع الفيروس القاتل.