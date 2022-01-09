/671232/هاني-خضر-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-فصل-82-طالب-بجامعة-المنوفية

تقدم النائب هاني خضر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن فصل (82) طالب بكليه تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية بدون سند قانوني .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم هاني خضر بطلب إحاطة بشأن فصل 82 طالب بجامعة المنوفية

فصل 82 طالب بجامعة المنوفية

وأوضح هاني خضر، فى الطلب المقدم منه” أن كلية تكنولوجيا العلوم الطبية بجامعه المنوفية أصدرت بيان رسميا حول فصل (82) طالب من الفرقة الثالثة والرابعة دون وجود اي سند قانون يستوجب فصل هؤلاء الطلاب، وذلك بعد حصولهم علي حكم قضائي بإعفائهم من اللائحة الجديدة بان تكون المصاريف 15000 جنية وان تتم معاملاتهم علي مصاريف 790 جنية.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة الطلب داخل اللجنة المختصة بذلك، وفي حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و حضور الدكتور رئيس جامعة المنوفية بشخصه للرد علي طلب الإحاطة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كما يناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (سبق إدراجه).

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.