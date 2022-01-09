/671233/صدارة-بايرن-ميونخ-جدول-ترتيب-الدوري-الألماني-2022

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من قبل جلوب سوكر، بتصويت الجمهور عبر منصة "تيك توك".

ويرصد دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الألماني:

البايرن ميونخ 43 نقطة

دورتموند 37 نقطة

هوفنهايم 31 نقطة

فرايبورغ 30 نقطة

ليفركوزن 29 نقطة

يونيون برلين 28 نقطة

أينتراخت 27 نقطة

اربي ليبزيج 25 نقطة

كولن 25 نقطة

ماينتس 24 نقطة

بوروسيا 22 نقطة

هرتا برلين 21 نقطة

بوخوم 20 نقطة

فولفسبورغ 20 نقطة

شتوتغارت 18 نقطة

أوغسبورغ 18 نقطة

بيليفيد 17 نقطة

غرويتر فورت 6 نقاط.

يذكر أن بايرن ميونخ سقط أمام مونشنجلادباخ، في بطولة كأس ألمانيا، بالموسم الماضي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في لقاء دور ربع النهائي من البطولة.

الخروج من كأس ألمانيا بخماسية

يعد بايرن ميونخ أكثر الأندية تتويج ببطولة كأس ألمانيا، والتي سيطر عليها في أخر خمس نسخ متواصلة، ليأتي الموسم الماضي ويخرج على يد مونشنجلاباخ بخماسية.

ليفاندوفيسكي الأفضل

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من قبل جلوب سوكر، بتصويت الجمهور عبر منصة "تيك توك".

وجاء فوز ليفاندوفيسكي بأفضل لاعب في عام 2021، وسط كبار وعمالقة الكرة العالمية، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، الفرنسي كيليان مبابي، وليونيل ميسي مهاجمي باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

شتوتجارد وبايرن ميونخ

انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.

افتتح سيرجي جنابري، سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق جنابري.