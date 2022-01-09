عادل عبد الفضيل: منتدى شباب العالم يؤكد إستقرار الدولة..وجدول أعماله يَعكس ملامح «الجمهورية الجديدة» و«حياة كريمة»

/671234/عادل-عبد-الفضيل-منتدى-شباب-العالم-يؤكد-إستقرار-الدولةوجدول-أعماله-يعكس-ملامح-الجمهورية-الجديدة-وحياة-كريمة

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على أن إنعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، الجاري بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،يؤكد مدى إستقرار الدولة المصرية ،وتماسك نسيجها الوطني ،وإهتمامها بالحوار المجتمعي ،خاصة مع الشباب ،موضحاً أن إنتظام إنعقاد هذا "المنتدى" الذي إنطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019،نجح في جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد انطلاق منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الاحد أن الملايين من عمال مصر،خاصة الشباب منهم يتابع بفخر وإعتزاز إجندة وجدول أعمال النسخة الرابعة من هذا المنتدى والتي تتماشى تماما مع الجمهورية الجديدة التي تتضمن بنوداً واضحة نحو حقوق وواجبات العمال وفي القلب منهم الشباب في بناء الدولة المصرية الحديثة القائمة على العلم والفكر،مثمناً ما جاء في جدول أعمال هذا العام من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا "كوفيد-19" التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما أن إنطلاق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي"السلام والإبداع والتنمية"،يَصُب في صالح الإنسانية والبشرية جمعاء ،من خلال النهوض بها ،وتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي لها.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح عبدالفضيل أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التي تختص بمتابعة ومناقشة كافة القضايا التي تمس عالم العمل والعمال ،وتعمل على تحقيق التوزان في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"، ترى وبإعتزاز أن الورش التحضيرية التي إنطلقت قبيل المنتدي ناقشت موضوعات في غاية الأهمية ،وصنعت حالة من التشابك الفكري بين شباب العالم ،من أجل التنمية والرخاء ،لا سيما مناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة،بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان..