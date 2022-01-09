النائب أيمن محسب لــ دوت الخليج: منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الرؤى والأفكار البناءة

/671239/النائب-أيمن-محسب-لــ-تحيا-مصر-منتدى-شباب-العالم-فرصة-لتبادل-الرؤى-والأفكار-البناءة

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم يعد حاليا هو المنصة الأولى والأكبر عالميا للتعبير عن الشباب وآرائهم وأفكارهم بما يتماشى مع العصر الذى نعيش فيه، موضحا أن مصر تلقت طلبات تسجيل للمنتدى من أكثر من 196 دولة حول العالم بما يعنى أن شباب العالم كله ممثل في هذا المنتدى، وهى خطوة لم تركن إليها أي دولة أخرى من قبل.

دوت الخليج

أيمن محسب: منتدى شباب العالم العالم فرصة جيدة تستفيد منها مصر

وأضاف محسب، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن منتدى شباب العالم فرصة جيدة تستفيد منها مصر استفادة قصوى على المدى القريب والمدى البعيد، فبجانب ما يقدمه المنتدى من أفكار ورؤى بناءة للغاية علينا أن نعى جيدا أن الشباب الممثلين في المنتدى هم قادة المستقبل في دولهم، لافتا أن ذلك يعكس لمصر مكانة غير مسبوقة حيث لم يعد المنتدى قاصرا على إعداد الشباب لتولى المناصب القيادية في مصر فحسب، بل يعد الشباب لتولى المناصب القيادية كل في دولته.

أيمن محسب: التنظيم رائع وخيالى وإدارة المنتدى تستخدم روبوتات ضمن التنظيم

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إدارة المنتدى تستخدم تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والوقاية من فيروس كورونا خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، منها روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، مضيفا: كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وهناك خطة لضمان سلامة جميع المشاركين.

انطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم غدا

تنطلق غدا النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن يشهد المنتدى إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة، والاستماع إلى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي بشأن قضية يغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.