حرق منزل سهير رمزي.. الفنانة تكشف لـ دوت الخليج حالتها الصحية (فيديو)

/671241/حرق-منزل-سهير-رمزي-الفنانة-تكشف-لـ-تحيا-مصر-حالتها-الصحية-فيديو

أعلنت الفنانة سهير رمزي عن حرق منزلها صباح اليوم الأحد الموافق 9 يناير، ما جعل الجمهور يقلق عليها ويتساءل حول حالتها الصحية وإذا كانت قد أصيبت بمكروه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حادث حريق حرق منزل الفنانة سهير رمزي

حرق منزل الفنانة سهير رمزي

نشرت الفنانة سهير رمزي عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو من داخل منزلها تظهر خلاله أثار الحريق. وكتبت: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا".

الحالة الصحية للفنانة سهير رمزي عقب الحريق

تواصل موقع "دوت الخليج"، مع الفنانة سهير رمزي للاطمئنان عليها، والتي طمأنت الجمهور على حالتها مؤكدة بأنه حريق بسيط ولم يتعرض أحد إلى أي آذى.

الجمهور يدعم سهير رمزي

وكتب الجمهور للفنانة سهير رمزي العديد من التعليقات، منها: "ربي يحفظچ بعد روحي احچ هواية"، و" لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله قدر الله وماشاء فعل"، "ربنا يحفظك انتي واسرتك ويبعد عنك أي مكروه".

مسلسل سهير رمزي الجديد

وعلى جانب آخر تشارك النجمة سهير رمزي في بطولة مسلسل القاتل الذي أحبني، والذي يشارك في بطولته الفنان هاني رمزي سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل القاتل الذي أحبني بطولة سهير رمزي، حول الرسام الجنائي الذي يكره الدماء " معتز" يعمل في المباحث. يحاول الجميع التقرب منه نظرا للصيت الذي يشتهر به معتز و هو " موت كل يكرههم او من يغضبونه " فهو ليس بقاتل و لا ساحر و لكن أشيع ان كل ما يغضب معتز يموت.

وكان أخر عمل قدمته سهير رمزي عام 2017 من خلال مسلسل قصر العشاق، وكانت أحداثه تدور في إطار تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية تدور أحداث المسلسل حيث سجين سياسي (فاروق الفيشاوي)، تضطره الظروف بعد اعتقاله بالتعرف والتعامل مع أحد اللواءات (عزت العلايلي)، الذي يتولى إدراة أحد السجون المصرية