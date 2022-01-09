تقنيات غير مسبوقة.. تفاصيل مجريات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وأكد الإعلامى، عمرو خليل، خلال الحلقة أن هناك تقنيات غير مسبوقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا عبر ضيوف الحلقة أنه سيكون هناك روبوت لتوزيع المشروبات على ضيوف المنتدى.

استعرض البرنامج، كيف استعدت وزارة الصحة لتنظيم منتدى شباب العالم ومواجهة كورونا، وكيف تستعد الوزارة لقمة المناخ القادمة التي تستضيفها مصر.

فيما تحدث رئيس غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية عن استعدادات القطاع لاستضافة المنتدى وكيفية مواجهته للجائحة، حيث أكد الضيوف أن جميع الفنادق التزمت بكل تعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

كذلك تحدث أعضاء اللجنة التنظيمية للمنتدى عن كيفية الإعداد لاستقبال الآلاف من ضيوف المنتدى، مستعرضين التخصصات العلمية الخاصة بهم وأبرز المحاور والموضوعات التى سيتم مناقشتها، وأيضًا كيفية تحديد المحتوى الذى سيتم مناقشته فى منتدى شباب العالم.

كما استعرض البرنامج أهم القضايا وأبرز الفعاليات في النسخة الثالثة من المنتدى، وأبرز المحاور التى ناقشها المنتدى فى نسخه السابقة ومن بينها قضية الشباب والثقافة والمحاكاة، مسلطًا الضوء على ملف كيف سيناقش المنتدى قضايا ما بعد جائحة كورونا.

وسلطت الحلقة الضوء كذلك على تفاعل مشاهير العالم والمنظمات الدولية مع عودة منتدى العالم، وكذلك المشاركة الكبيرة من جانب الأفارقة للحضور، حيث من المقرر أن يستضيف المنتدى ضيوفه من 196 دولة من 5 قارات.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساء ويقدمه الإعلامى عمرو خليل على "CBC".