محافظ أسيوط يوجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة مشروعات حياة كريمة

وأكد سعد، فى بيان اليوم الأحد، أهمية متابعة معدلات التنفيذ ومراحل العمل التى وصلت إليها طبقا للمواصفات والمعايير المقررة، مشيرا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات خاصة البنية الأساسية فى القرى الأكثر احتياجا تنفيذا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
وفى السياق ذاته، تفقد رئيس مركز ومدينة أبوتيج يسرى كامل عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المركز ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى من بينها منازل سكن كريم ومشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الزرابى، كما ترأس حملة لتسوية وتمهيد الشوارع والميادين والطرق داخل مدينة أبوتيج وعدد من قرى المركز ورفع نواتج التسوية والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية رافقه خلالها نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولى القطاعات المعنية.
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