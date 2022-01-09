القوى العاملة: تعيين 1741 شاباً .. منهم 31 ” قادرون باختلاف...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1741 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 31 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4555 من راغبي العمل، فضلاً عن إستخراج 1572 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود جديد بإجمالي 20 ألف جنيه ، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، و 3 منحة وفاة لأسر عاملين بمبلغ 30 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 61 ألف جنيه لـ 17 عاملا ً من المسجلين ، فضلاً عن صرف 9818 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال لعمل عملية جراحية كبرى وصغرى .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 507 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 17 ندوة توعية عمالية ، وعمل 10 زيارات خدمات عمالية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخرى ، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 64 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، و إحالة 35 شكوى للمحكمة العمالية ، وحفظ 7 شكاوي ، و21 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة التطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 9 متدربات ، ودورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .