انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على عدد سكان مصر اليوم الأحد والمحافظات العشرة الأولي في عدد السكان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طبقا لما رصده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر بشأن عدد سكان مصر اليوم الأحد 8 يناير، طبقا للساعة السكانية الإلكترونية، وكالعادة بطبيعة الحال تتصدر محافظة القاهرة كأكثر محافظات مصر في عدد السكان، ووصل عدد سكان مصر اليوم 102.849.830 بالمقارنة بيوم الأربعاء الماضي نجد أن هناك زيادة بالسكان بنحو 7000 نسمة.

المحافظات الثلاثة الاولي في عدد سكان مصر

نجد أن عدد السكان في مصر مازالت القاهرة تتربع على المركز الأول في السكان ويبلغ عدد سكانها، 10 مليون و 98 ألف و451 نسمة، وتأتي محافظة الجيزة بالمركز الثاني ويبلغ عدد سكانها بنحو 9 مليون و323 ألف و451 نسمة، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الشرقية ويبغ عدد سكانها بنحو 7 ملايين و748 ألف و 393 نسمة.

المحافظات من الرابع إلى السادس في عدد السكان

تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكثر المحافظات بالسكان محافظ الدقهلية ووصل عدد سكانها نحو 6 مليون 934 ألف و 785 نسمة، ثم تأتي محافظة البحيرة بالمركز الخامس، وسجلت 6 مليون و730 ألفا و506 نسمة، وفي المركز السادس تأتي محافظ المنيا والمركز الأول بالصعيد وسجلت نحو 6 مليون و 134 ألف و 396 نسمة.

المحافظات من السابع إلى العاشر من حيث عدد السكان

تأتي محافظة القليوبية في المركز السابع على عدد سكان مصر من حيث عدد السكان وبلغت 6 ملايين و24 ألف و 616 نسمة، وجاءت محافظة سوهاج بالمركز الثامن وثاني محافظات الصعيد وبلغت 5 مليون و552 ألف و472 نسمة، وفي المركز التاسع محافظة الإسكندرية وسجلت 5 مليون و468 ألف و 906 نسمة، وفي المركز العاشر محافظ الغربية بلغت نحو 5 مليون و 344 ألف و 524 نسمة.