/671243/الوحدة-المحلية-لمركز-ومدينة-سمسطا-تتابع-تلقيح-المواطنين-بلقاح-كورونا-وتواصل-أعمال-التجميل-والنظافة-والرقابة-ع-الاسواق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا عددا من الجهود في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطنين، وكذلك تكثيف الجهود اليومية في قطاعات النظافة والتجميل والرقابة على الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا تتابع تلقيح المواطنين بلقاح كورونا وتواصل أعمال التجميل والنظافة والرقابة ع الاسواق

وفي هذا السياق تابع الأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا استمرار استقبال المواطنين للحصول على جرعة لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا بمقر الوحدة الصحية لقرية بدهل، والوحدة الصحية بقرية دشطوط والوحدة الصحية بقرية مازورة ونادي الشباب والرياضة بسمسطا، كما تم متابعة رفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة بعدد من شوارع المدينة ومداخلها، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى مع التخلص الآمن من تلك المخلفات بتوريدها لمصنع إعادة تدوير القمامة، علاوة على أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار والمساحات الخضراء وري نباتات الزينة بمناطق متفرقة من المدينة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدينة والقرى.

فيما تم تنفيذ حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا استهدفت المخابز البلدية بالمدينة، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تنوعت بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وعدم وجود لوحة بمواعيد العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.