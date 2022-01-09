/671244/بتكلفة-٣٦-مليون-جنيه-متابعة-الإعمال-الإنشائية-بمجمع-الخدمات بكوم-قرطاس-بالدلنجات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي ابراهيم رئيس مجلس مدينة الدلنجات، بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدينة ومنها متابعة سير العمل بمجمع الخدمات بكوم قرطاس وهو ضمن مشروعات مشتركة تنفذها الوحدة المحلية بتكلفة ٣٦مليون جنيه نسبة التنفيذ ٩٥% حتي الآن، وهو عبارة عن ٣ مباني علي مساحة ٤٠٠٠ م مبني اداري لوحدة المرور مكون من دور أرضي وأربع أدوار بمساحة ٨١٦م - مبني بمساحة ٣٢٠م عبارة عن دور أرضي ودورين علويين سكن للمجندين ومسجد وجزء اداري وجزء مخصص ورش خاص بالمرور - مبنى للشهر العقاري بمساحة ٣٠٠م مكون من دور أرضي ودور علوي لتسهيل اجراءات البيع والتسجيل الخاص بالسيارات.

بتكلفة ٣٦ مليون جنيه.. متابعة الإعمال الإنشائية بمجمع الخدمات بكوم قرطاس بالدلنجات كما تم متابعة تطوير كافة ميادين الدلنجات وعمل بلدورات مضيئه جديدة بالشوارع الرئيسية ووضع إشارات مرور ولوحات إرشادية ، كما تم بدء العمل في نافورات الحديقة وكذلك ميدان حاملة السنابل وذلك ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية وخطة تطوير كافة الميادين بالمدينة لاظهار المظهر الحضاري والجمالي. كما تم متابعة أعمال رفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء صفايات المطر ووضع طبقة السن تمهيدا لرصف بعض شوارع المدينة وفقًا للجدول الزمني والمواصفات المطلوبة والمعتمدة. حياة كريمة البحيرة وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة . مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين كافة رؤساء الوحدات المحلية والقرويه والجهات المعنية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافة القطاعات والمجالات

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