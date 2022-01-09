/671238/أبرزهم-بيرسي-تاو-الأهلي-يعلن-إصابة-خماسي-الفريق-الأول-بفيروس-كورونا

أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد، إصابة خماسي الفريق الأول بفيروس كورونا، وعاد الفريق للتدريبات أمس، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصيب من جانب لاعبي الأهلي: ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني ،وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.

وجاءت المسحات الخاصة باللاعبين إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي الأهلي.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.

الأهلي يتوج بالنسختين الأخيرتين

ونجح النادي الأهلي في تحقيق النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جاءت بعدها بالسوبر الإفريقي أيضاً ويكون في وصافة الأندية الأكثر تتويج بالبطولات القارية والمحلية على المستوى العالمي خلف ريال مدريد الإسباني.

حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وهي التاسع في تاريخ النادي، على حساب غريمة المحلي والقاري نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ستاد القاهرة الدولي.