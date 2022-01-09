/671248/ريهام-عبد-النبي-تتقدم-باقتراح-برغبة-بإنشاء-مزلقان-سكة-حديد-بقرية-خور-أبوعلي-بأسوان

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل، كامل الوزير، بشأن الموافقة على إنشاء مزلقان سكة حديد بقرية خور أبو علي والعقيبة بقرية الحجز بحري بمركز ومدينة أدفو بمحافظة أسوان.

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وأشارت النائبة في اقتراحها إلى أن القرية تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وأن ذلك يأتي تمهيدا لإقامة عدة مشروعات بها، مثل تطوير مركز الشباب بالقرية وإحلال وتجديد المدرسة الإبتدائية، وإنشاء مدرسة إعدادي بالجهود الذاتية عن طريق التبرع بقطعة الأرض، إلى جانب دخول الصرف الصحي للقرية.

ريهام عبد النبي تتقدم باقتراح برغبة بإنشاء مزلقان سكة حديد بقرية "خور أبوعلي" بأسوان

وأوضحت النائبة أن المزلقان المطلوب سيكون المدخل الوحيد الذي يمكن من خلاله دخول المعدات اللازمة لإنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية، حيث لا يوجد لها مدخل آخر يمكن من خلاله دخول سيارات النقل أو المعدات.

سيول أسوان

وتجدر الاشارة ايضا إلى ان النائبة ريهام عبد النبى، قد تقدمت في وقت سابق، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن الكارثة الطبيعية التى ضربت محافظة أسوان، أشارت فيه إلى الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة وما أدت إليه من سقوط ودمار العديد من منازل محافظة أسوان وتشريد العديد من الأهالى والأسر الأسوانية، وأيضا إصابه ما يزيد على ٤٠٠ شخص من لدغ العقارب، و اقتلاع الأشجار من جذورها وسقوطها على الكثير من السيارات واقتلاع أعمدة الإنارة، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من ٢٤ ساعة.

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وطالبت النائبة ريهام عبد النبي، في بيانها العاجل، بزيارة عاجلة من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للمحافظة للتوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية.

ومنذ بداية الكارثة، بذلت النائبة ريهام عبد النبي جهودا للتنسيق مع الجهات التنفيذية وعلى رأسها محافظة أسوان، للتعامل مع الأزمة التي طرأت على المحافظة وبحث سبل الخروج منها.

النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل بشأن كارثة سيول أسوان

وتدخلت النائبة ريهام عبدالنبى، لتوفير العديد من أمصال العقارب لمن أصيبوا بلدغات العقارب، وتوفير عربيات مياه لمستشفى أسوان التعليمي لمرضى الغسيل الكلوى، بعد أن تم قطع الكهرباء والمياه بالمدينة.

كما تدخلت النائبة ريهام عبدالنبى كذلك لفتح الدواوين والجمعيات الأهلية لاستقبال الحالات المتضررة من آثار السيول والتي هدمت منزلها بالكامل.