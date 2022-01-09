/671254/برلمانية-تطالب-وسائل-الإعلام-بخطة-توعية-بالقوانين-المرتبطة-بالسوشيال-ميديا-وعقوبة-الابتزاز-الإلكتروني

ثمنت النائبة رانيه الجزايرلي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مع معلمة المنصورة ، مؤكدة أنه المفترض أن يكون موقفنا ليس رد فعل ولكن موقف استبقائى، فليس من المنطقى أن نتحرك دائما بعد فوات الأوان.

الابتزاز الالكتروني

وأضافت الجزايرلي، فى تصريح لـ" دوت الخليج " أن الابتزاز كسلوك مرفوض بكل صوره ويعاقب عليه القانون، ولكن المطلوب هو تفعيل القانون.

الجرائم الالكترونية

وطالبت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بدور أكبر للإعلام، للتوعية بالقوانين المرتبطة بالسوشيال ميديا، والتوعية بعقوبة جرائم الابتزاز ونشر الفيديوهات والصور بدون إذن اصحابها، مطالبة بتوضيح جرم هذه الأفعال والعقوبة المتوقعة لها حتى يكون المواطن على علم بما يفعله وعقوبته القانونية.

مشروعات قوانين اقرها مجلس النواب

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كما يناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (سبق إدراجه).

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.