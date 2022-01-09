/671257/قيادي-بحزب-الشعب-الجمهوري-يشيد-بإجراءات-تنظيم-منتدى-شباب-العالم

ثمن خالد الباشا، أمين مساعد العمل الجماهيري أمانة القاهرة بحزب الشعب الجمهوري الإجراءات التنظيمية لمنتدى شباب العالم المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ أحد أهم المقاصد السياحية خاصة في ظل موسم الأعياد وإجازات منتصف العام الدراسي حيث سيكون المنتدى فرصة لاستعراض التطوير التي حدث في الدولة المصرية.

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وأكد الباشا في تصريحات له عقب وصوله برفقة وفد الحزب المشارك في المنتدى ،أن ما يحدث من تنظيم وإجراءات احترازية خطوة مشرفة تليق بالدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية وبهذا الحدث الذي سيكون محل اهتمام من وسائل الإعلام الدولية.

عودة منتدى شباب العالم :

وأشار، أمين مساعد العمل الجماهيري بأمانة القاهرة، أن المؤتمر يعد فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين الشباب من مختلف دول العالم، والاطلاع على ثقافة الشباب من مختلف الدول المشاركة لافتا إلى أن منتدى شباب العالم تجربة مصرية رائدة في تمكين الشباب.

وأضاف الباشا، أن عودة منتدى الشباب للانعقاد مرة أخرى بعد توقف بسبب تبعات فيروس كورونا، ومشاركة الآلاف من الشباب من شتى دول العالم يعد تحدي مصر وإنجاز كبير يستحق الشكر للقائمين على تنظيم وإدارة المنتدى.

موعد منتدى شباب العالم :

هذا وينعقد منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الجلسة المنتدى وسط حضور لعدد كبير من الشباب من مختلف دول العالم.