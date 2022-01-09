مصدر يكشف لـ دوت الخليج حالة نجلاء بدر الصحية عقب إصابتها بكورونا

/671258/مصدر-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حالة-نجلاء-بدر-الصحية-عقب-إصابتها-بكورونا

أثارت النجمة نجلاء بدر الجدل بسبب أخر منشور كتبته، حيث أعلنت اصابتها بفيروس كورونا أو ميكرون، ما جعل الجمهور يقلق عليها ويتساءل عن الأعراض التي تشعر بها.

دوت الخليج

اصابة نجلاء بدر بكورونا

وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " اول الأعراض المتفق عليها لغايه دلوقتي، شكشكة في الزور أو الودن و خمول و نوم، كده انت شرفت كورونا اوميكرون، مبروك يا روحي".

وتوصل “دوت الخليج”، مع الفنانة نجلاء بدر ولكنها لم تُجيب، فتواصلنا مع مصدر مقرب منها وكشف أن حالتها الصحية ليست خطيرة وأنها تشعر بأعراض نزلة البرد العادية.

نجلاء بدر في لايف من الدوبليكس

وكانت نجلاء بدر حلت ضيفة مؤخرًا في برنامج لايف من الدوبليكس ديسمبر الماضي على قناة ON E، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين نجلاء وأبلة فاهيتا، ومواقف كوميدية عن كواليس عملها فى التمثيل. كما اجابت على عدد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياتها المهنية والخاصة.

زوج نجلاء بدر يثير الجدل

وحل محمد عفيفي زوج نجلاء بدر، ضيفًا على الحلقة ليشاركها فقرات من الأسئلة عن علاقتهما وحياتهما الشخصية، فضلا عن مشاركتهما في بعض الألعاب الطريفة داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".

وعلى الجانب الآخر، أثارت الفنان نجلاء بدر غضب الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني، اذ أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر. ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

وتحدثت الفنانة نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته، مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس. وقالت نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: "مش هلبسه تاني، وهرجعه".

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.