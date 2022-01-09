«بعد تسببها فى حوادث صعق»..تحرك برلماني بشأن أعمدة الإنارة العارية والأسلاك غير المغطاة

/671259/بعد-تسببها-فى-حوادث-صعقتحرك-برلماني-بشأن-أعمدة-الإنارة-العارية-والأسلاك-غير-المغطاة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن أعمدة الإنارة العارية والأسلاك غير المغطاة، حيث أوضح أن مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، يؤكد تعرض البلاد لأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، وأغلب أعمدة الإنارة في الشوارع تعاني من خروج اسلاك عارية منها وعدم وجود اغطية لها.

دوت الخليج يرصد تقدم هشام الجاهل بطلب بشأن تغظية عمدة الانارة تجنا لحووادث الصعق

تغطية اعمدة الإنارة

وتابع الجاهل فى الطلب المقدم منه، أن بعض الشوارع الرئيسية ومعظم الجانبية وكل الشوارع فى المناطق العشوائية أو النائية تعاني بشكل واضح من تعري أسلاك اعمدة الكهرباء ووجود اسلاك معراة تخرج من الارض خاصة بالممرات والمتنزهات، والتي تشكل خطرا على السكان خاصة فى حالات سقوط الامطار والسيول.

موسم الشتاء

واضاف هشام الجاهل، أنه في موسم الشتاء وخاصة عند هطول الأمطار يحدث تماس كهربائي، مما يؤدي الى فصل التيار الكهربائي عن انارة اعمدة الشوارع، وان الأمر بات يتطلب العمل بشكل جدي، حيث ضرورة الجولات الميدانيّة التي شأنها الكشف عن مواضع الخلل ومعالجتها قبل وقوع الكارثة، والتي حتما ستتسبب في مقتل ربما طفل كان يلهو في الشارع.

واكمل عضو مجلس النواب، اهمال الوحدات التنفيذية بالمحافظات لتركهم هذه الأسلاك دون تأمين ودون غطاء على بوكسات الأعمدة كي تمنع خروج الأسلاك المتصلة بالتيار الكهربائي عرض الكثيرون للخطر، دون أي اعتبار أو تقدير لحياة المواطن المعرضة للخطر وخاصة الأطفال الذين لا يدركون حجم الخطر الذي يمرون بجواره.

وأضاف هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن الأعمدة تتسبب في حدوث حرائق إذا اصطدمت الأسلاك العارية بجسم معدني أو في حالات ارتفاع الحرارة الشديد وهو ما يعتبر تهديدا لممتلكات المواطنين الواقعة في الشوارع.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف، والزام أجهزة الدولة جميعا بما فيها المحافظة والوحدات المحلية والتنفيذية بمعالجة أعمدة الانارة المتروكة فى العراء ودون تغطية للاسلاك، علي أن تكون هناك صيانة دورية لاعمدة الانارة والأسلاك بشكل دوري وتغطيتها، وإيجاد حلول سريعة للأزمة فورا حفاظا على حياة المواطنين، مع محاسبة المسئولين وإحكام أعمال الرقابة عليهم.